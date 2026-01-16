Manevi Geceye Lokum İkramı: Silivri Ülkü Ocakları'ndan Miraç Kandili Etkinliği

Miraç Kandili’nin huzur dolu atmosferi Silivri’de anlamlı bir etkinlikle yaşandı. Silivri Ülkü Ocakları, yatsı namazı sonrası düzenlediği lokum ikramı ile hemşehrileriyle kandilin manevi bereketini paylaştı. İlçenin farklı mahallelerinden camiye gelen vatandaşlar, yapılan ikramın ardından kandil tebriklerinde bulunarak sohbet etti.

Paylaşma kültürü ve manevi bağlar öne çıktı

Programda birlik, dayanışma ve kardeşlik duyguları ön plana çıkarken, Silivri Ülkü Ocakları yetkilileri yaptıkları açıklamada Miraç Kandili’nin toplumda manevi değerleri güçlendiren önemli bir gece olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bu vesileyle Miraç Kandili'nin; aziz milletimize, devletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar, huzur ve esenlikler getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Etkinlik, kandil tebriği için bir araya gelen vatandaşların samimi sohbetleriyle son buldu. Manevi atmosferin paylaşıldığı gece, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.