Manisa AK Parti depremzedeler için seferber oldu

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ve Manisa İl Başkanlığı ile ilçe başkanlıklarının da dahil edildiği yardım kampanyası için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 21 tır ve 20 kamyon yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Salih Hızlı, ”Genel merkezimiz tarafından başlatılan kampanya ile birlikte dün sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarımız devam ediyor. 17 ilçemizden yardım kampanyasında, temin edilen malzemeler ile 20 kamyon ve 21 tır yola çıktı. İlçe başkanlıklarımızda ve belediyelerimizde ayrı ayrı çalışmalar devam etmektir. Dün akşam ve bugün gördük ki birlikte güçlüyüz, yaşanan bu olay hepimizi derinden üzmüştür, oradaki vatandaşlarımıza yardım göndermeye onlara destek olmaya devam ediyoruz" dedi.