Manisa Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri depremzedelerin hizmetinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Manisa’dan AFAD gönüllülerini 6 otobüsle deprem bölgesine taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlara da destekte bulunuyor. AFAD’ın sağladığı koordinasyonla Manisa ve güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine gitmek isteyen depremzedeleri Kahramanmaraş ve Malatya’dan alan otobüs, deprem bölgesinden ayrılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, bölgeye yurt genelinden yardımlar sevk ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de deprem haberiyle birlikte AFAD gönüllülerinin deprem bölgesine sevkinin sağlanması amacıyla 2 Osmaniye, 2 Hatay, 1 Kahramanmaraş ve 1 adette Şanlıurfa’ya olmak üzere 6 otobüs gönderdi. AFAD gönüllülerini bölgeye ulaştıran otobüslerden biri depremzedelerle birlikte bölgeden ayrıldı. Yaşlı ve çocuklar öncelikli olmak üzere Manisa ve güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine gitmek isteyen depremzedeleri Kahramanmaraş ve Malatya’dan alan otobüs, deprem bölgesinden ayrılmak üzere yola çıktı. Ayrıca bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait diğer otobüslerin de AFAD’ın sağlayacağı koordinasyonla bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri deprem bölgesinden güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine ve Manisa’ya taşıyacağı belirtildi. Depremzedeleri deprem bölgesinden taşıyacak olan diğer otobüslerle ilgili de sosyal medyadan duyuru yapılacağı ifade edildi.