Manisa Büyükşehir'den deprem bölgesinde arama-kurtarma ve altyapı için yoğun çalışma

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan altyapı için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ülke çapında seferberlik başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren depremden etkilenen bölge için seferber oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı, hasta nakil ambulansı, yakıt tankeri gibi ekipman ve personellerini bölgeye gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a bağlı Türkoğlu ilçesinde altyapı çalışmalarına da destek sağlıyor. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçe devlet hastanesi, Kızılay Çadırları ve konteynerler için de altyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Osmaniye Palmiye Sitesi’nde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen afetin ardından hızla harekete geçti. Osmaniye’ye yönlendirilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 araç ve 54 personelle çalışmalarını sürdürürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 15 gönüllü personel de afet sahasında arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, depremde yıkılan 8 katlı Palmiye Sitesi’nde de arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Arama Kurtarma Köpeği Lidya’nın gösterdiği noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten İnal, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi’ndeki arkadaşlarımız ve Arama Kurtarma Köpeği Lidya ile beraber, Osmaniye’de Palmiye Sitesi’nde arama yapmaktayız. Palmiye Sitesi’nde göçük altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak için Lidya’nın göstermiş olduğu yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İnşallah kısa zamanda göçük altındaki kişileri, sağlıklı bir şekilde alırız” diye konuştu.