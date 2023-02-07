Manisa Büyükşehir'den deprem dolandırıcılarına karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda “deprem yardımı” adı altında Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve büyükşehir yönetiminin adının kullanılarak, deprem bölgesine yardım toplandığına ilişkin duyumlar aldıklarını açıklayarak, vatandaşların bu tür dolandırıcılara inanmamalarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkece hepimizi yasa boğan 10 ilimizi etkileyen büyük bir afet yaşadık. Yaşanan acı olayın hemen akabinde devletimizin tüm kurumları seferber olarak, afet bölgesine her tür yardım için koordineli bir şekilde çalışma başlatmıştır. İlimizde de Manisa Valiliğimiz koordinesinde bu çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Ancak son zamanlarda bazı art niyetli kişi ya da kişilerin kurumumuzun ve üst yönetimimizin adını kullanarak, deprem bölgesine yardım adı altında vatandaşlarımızdan çeşitli taleplerde bulundukları yönünde bilgiler almaktayız. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki tüm yardımlar Manisa Valiliğimiz koordinesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın bu tür art niyetli kimselere inanmamaları, bu acı olayı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanları emniyet güçlerimize bildirmelerini önemle rica ederiz. ‘Deprem Yardımı’ adı altında kurumumuzun ve Genel Sekreterimizin adını kullananların kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır”