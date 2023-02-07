Manisa'da ilçe belediyelerinden deprem seferberliği

Manisa’da Manisa Valiliği öncülüğünde Şehzadeler Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Manisa Valiliği öncülüğünde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Hayırsever Manisalılar hazırladıkları yardım paketlerini bölgeye ulaştırmak üzere yetkililere teslim edebilmek için bir birleriyle yarışıyor. Şehzadeler Belediyesi de ekiplerini bu kampanya çerçevesinde seferber etti. Belediye görevlileri, vatandaşların gerek belediye Beyaz Masa birimine getirdiği gerekse de evinden teslim etmek isteği paketleri alarak toplanma merkezine ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Toplanma merkezine ulaşan paketler burada tasnif edilerek kamyonlara yükleniyor ve deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak depremin hemen akabinde deprem bölgesinde görev yapmak üzere 12 araç, alet ekipman ve 25 personelden oluşan bir konvoy gönderdiklerini hatırlatarak, belediye personelinin depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde de seferber edildiğini söyledi. Vatandaşların yardım bölgesine göndermek istediği yardım paketlerini belediye çalışanlarının evlerden tek tek toplayarak toplanma merkezine ulaştırdığı bilgisi veren Başkan Çelik "Gün tek yürek tek bilek olma günüdür dedik ve bütün personelimizle seferber olduk. Gerek vatandaşlarımızın belediyemiz Beyaz Masa birimine getirdiği gerekse de evlerden arkadaşlarımızın topladığı yardımlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine teslim ediliyor ve tasniflenerek bölgeye ulaştırılıyor. Hayırsever Manisalılara kampanyaya verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Yardımların bölgeye ulaşması için canla başla çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Rabbim beterinden korusun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlere bir an önce ulaşılabilmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Taralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Yunusemre’den deprem bölgesine 3 kamyon, 2 tır yardım gönderildi

Yunusemre Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçerek İlçe Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlattı. Vatandaşların bağışlarıyla depremzedeler için acil ihtiyaç olan atkı, bere, mont, bot, kışlık kıyafet, yağmurluk, battaniye, uyku tulumu, biberon, bebek bezi ve maması ile temizlik ve hijyen malzemeleri toplanıp Yunus Emre Millet Çarşısı’nda paketlenerek gönderilmeye hazır hale getiriliyor. Gece boyunca bağışlanan malzemeleri seçen belediye personeli ve gönüllüler kamyon ve tırlara yüklüyor. Şu ana kadar 3 kamyon, 2 tır malzemeyi bölgeye gönderdiklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi. Başkan Çerçi, yardımların Yunus Emre Millet Çarşısı, Belediye Muradiye Ek Hizmet Binası, Yunusemre Yardımlaşma Vakfı, Yunusemre Hanım Lokallerine bırakabileceklerini ifade etti.