Manisa'dan 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek araç Adıyaman'a gönderildi

Şehzadeler Belediyesi depremzedelere yardım içi 4 araçla birlikte 11 personelini daha deprem bölgesine gönderdi. Adıyaman’a gidecek olan ekip burada kurulacak mobil aşevi ile günde 5 bin kişiye kadar sıcak yemek çıkararak depremzedelere destek verecek.

On ilde yıkıma neden olan depremin ardından araç ve personelleriyle depremzedeler için seferber olan Şehzadeler Belediyesi, bölgeye gönderdiği araç ve personellerine yenilerini ekledi. Belediye depremzedeler için 5 bin kişiye kadar sıcak yemek çıkarabilecek 11 personeli ile 4 aracını Adıyaman’a gönderdi. Bölgeye gidecek olan yeni konvoyu belediye şantiyesinden yolcu eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, deprem sonrasında Şehzadeler Belediyesi olarak teyakkuzda olduklarını ifade ederek "Depremin ilk saatlerinden itibaren Valiliğimiz ve AFAD ile koordineli olarak ne yapabilirizin çabası içerisindeyiz" dedi.

5 bin kişiye sıcak yemek ikram edecekler

Deprem bölgesine daha önce araç ve personel gönderdiklerini, Manisa’da yürütülen yardım kampanyalarında yine araç ve personellerinin görev aldığını hatırlatan Başkan Çelik, "Şimdi deprem bölgesine gidecek 4 aracımız daha var. Bunların içerisinde 10 ton gıda maddesi taşıyan bir kamyonumuz, çok amaçlı mobil sahne aracımız ki içerisinde 5 bin kişiye sıcak yemek yapabilecek mutfak malzemesi var. Köpük tabldotlar, bardaklar yemeklerin sunumu için gerekli emtialar var. 11 personelimiz de bu araçlarla birlikte gidecek ki bunların içinde 4 aşçı, şoförlerimiz ve zabıtalarımız var. Tüm derdimiz yaraların sarılabilmesidir. Bir canın daha kurtarılabilmesidir. Aynı zamanda da bu büyük afet sonrası evleri yıkılan ve sor durumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmektir. Bu ekip Adıyaman’a gidiyor. İnşallah ulaşır ulaşmaz günde 5 bin kişiye sıcak yemek, çorba ikramında bulunacaklar. Gönüllü ustamız ve ekibine, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akşam saati organize olduk. İşyerlerini açtırıp gerekli emtiaları satın aldık. Gıda maddelerini temin edip şimdi de yolcu ediyoruz" diye konuştu.

"Yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inanıyorum"

AFAD ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve yeni talepler gelmesi durumunda yerine getirmek için can siperane çalışacaklarını ifade eden Başkan Çelik "Gerekirse Manisa merkezde, ilçemizdeki tüm çalışmalarımızı durdurup tüm ekibimizi göndereceğiz. Hepsi de bunun için gönüllü. ’Başkanım bizi de gönder, bizi de gönder’ diyor arkadaşlarımız. Bugün 75 yaşında bir amcamız önüme çıkıp ’Başkanım ihtiyaç varsa ben de bir işin ucundan tutabileceksem beni de deprem bölgesine gönderin’ dedi. Dayanışmanın, birlikteliğin en güzelini sergiliyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inanıyorum" dedi.

"Hayırsever Manisalılarla iftihar ediyorum"

Manisalılardan dua beklediklerini dile getiren Başkan Çelik, "Yolda olan ekiplerimiz var. Deprem bölgesine ulaşan ekiplerimiz var. Şu anda da 4 aracımız 11 personelimiz yola çıkacak. Allah kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin. Bölgedeki tüm ekiplerimizin Allah yardımcısı olsun. Yitirdiğimiz canlara Allah’tan rahmet diliyorum. Umudumuz, niyazımız ve çabamız enkaz altından bir canı daha canlı kurtarabilmektir. Bu noktada da yüreklerimiz bir atıyor. Bu vesileyle ben Manisalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yardım çağrısında bulunduğumuz andan itibaren adeta bir gönül seferberliği ilan ettiler. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Sizlerle iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı.