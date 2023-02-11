Manisa'dan deprem bölgesine jandarma takviyesi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 24 personel daha deprem bölgesine gönderildi.

Manisa'dan deprem bölgesine jandarma takviyesi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 24 personel daha deprem bölgesine gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Daha önce 87 personelle çalışmalara destek veren Manisa İl Jandarma Komutanlığı 24 personeli daha bölgeye sevk etti. Bölgede Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 111 personel görev yapıyor.