Manisa FK'dan deprem bölgesine malzeme desteği

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, deprem bölgesine malzeme desteğinde bulunarak yaraların sarılmasına ortak oldu.

Manisa Futbol Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği deprem felaketinde yaraların sarılmasına destek oldu. Manisa FK, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Manisa Valiliği koordinasyonunda Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen yardım kampanyasına katıldı. Kulübün kışlık ürünlerinin yer aldığı koliler depremzedelere gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Konuyla ilgili Manisa FK’dan yapılan açıklamada, “Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte depremzedelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü biz Türkiye’yiz” denildi.