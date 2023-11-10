Manisapor- Bandırmaspor maçını Fatih Tokail yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Manisaspor müsabakasında görev alacak hakemler belli oldu.

Manisapor- Bandırmaspor maçını Fatih Tokail yönetecek
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Manisaspor müsabakasında görev alacak hakemler belli oldu.

12 Kasım 2023 Pazar günü Manisa’da Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanacak Manisaspor- Bandırmaspor maçını A klasman İzmir bölge hakemi Fatih Tokail yönetecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için Fatih Tokail görevlendirilirken, yardımcı hakemliğini ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Şenol Bektaş üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Ayberk Demirtaş belirlendi. Bandırmaspor, geçtiğimiz hafta oynadığı Altay maçında 2-0 üstünlük sağlamıştı.

Sezonun 12. haftasında Bandırmaspor maç öncesinde 22 puanla ligin 4’üncü sırasında yer alırken, Manisaspor 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Manisaspor-Bandırmaspor maçı 12 Kasım Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak.