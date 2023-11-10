Manisapor- Bandırmaspor maçını Fatih Tokail yönetecek
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Manisaspor müsabakasında görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Manisaspor müsabakasında görev alacak hakemler belli oldu.
12 Kasım 2023 Pazar günü Manisa’da Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanacak Manisaspor- Bandırmaspor maçını A klasman İzmir bölge hakemi Fatih Tokail yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için Fatih Tokail görevlendirilirken, yardımcı hakemliğini ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Şenol Bektaş üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Ayberk Demirtaş belirlendi. Bandırmaspor, geçtiğimiz hafta oynadığı Altay maçında 2-0 üstünlük sağlamıştı.
Sezonun 12. haftasında Bandırmaspor maç öncesinde 22 puanla ligin 4’üncü sırasında yer alırken, Manisaspor 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Manisaspor-Bandırmaspor maçı 12 Kasım Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak.