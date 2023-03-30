Manken Gizem Akbaş'ın darp edilmesine ilişkin davada sanığa 1 yıl hapis talebi

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı darp eden Mücahit İsmail Ayta’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ayta’nın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı darp eden Mücahit İsmail Ayta ile tehdit ettiği öne sürülen arkadaşı Muhammet Emre Balcı’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Gizem Akbaş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Gizem Akbaş’ın avukatı, “Olayda müvekkilim şiddetli şekilde darp edilmiştir. Kasti şekilde eylem gerçekleştirilmiştir. Alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesini talep ediyorum” dedi.

Müşteki avukatının beyanının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar hakkında ‘tehdit’ suçundan kamu davası açılmış ise de Gizem Akbaş’ın soyut iddialarından başka delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraat kararı verilmesi talep edildi. Sanık Mücahit İsmail ile Gizem’in arkadaş oldukları, ardından ayrıldıkları, olay günü ise bir eğlence mekanında karşılaştıkları belirtilen mütalaada, “katılan lavabodan döndüğü sırada aralarında çıkan tartışma sonrasında sanık Mücahit’in katılana yumruk atarak darp ettiği ve aldırılan Adli Tıp Kurumu raporuna göre katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği” belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Mücahit İsmail Ayta’nın ‘basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ayta’nın avukatı müvekkilinin eylemi haksız tahrik altında işlediğini söylerken, Gizem Akbaş ise, “Daha öncesinden de beni darp etmişti, tehdit etmişti. Şikayetim devam ediyor” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.