Mansur Yavaş ABB personeline zam oranını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını belirten Başkan Mansur Yavaş, “Biz bir aileyiz’ derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık. Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden tüm Türkiye’ye bir dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın elbette yanında olacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 5 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Belediye-İş, Demiryol-İş, Tezkoop-İş, Güvenlik-İş ve Öz Gıda-İş sendikaları arasında daha önce imzalanan TİS’e ek olarak yapılan protokol ile 2024 yılında uygulanacak maaş oranları belirlendi.

İmza töreni öncesinde Atatürk Spor Salonu’nu aileleriyle birlikte dolduran personel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı davul-zurna eşliğinde ve “Ankara seninle gurur duyuyor”, “İşte Başkan, işte Ankara” sloganlarıyla karşıladı.

Konuşmasına ‘mesai arkadaşlarım’ dediği Büyükşehir Belediyesi personelinin yeni yılını kutlayarak başlayan Başkan Yavaş, “Göreve gelmeden önce ‘personeli işten çıkaracaklar’, ‘maaş bile ödeyemezler’ gibi iftiralarla seçim kampanyası yürütenler vardı. Biz hiçbir personelimizi siyasi nedenlerle işten çıkarmadık, ekmeğini emeği ile kazanan herkesin yanında olduk, maaşları ise bir gün bile geciktirmedik. Hatta hatırlarsınız, işi daha da ileriye götürüp ‘su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak, faturaları DHKP-C’liler getirecek’ demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da, faturaları getiren de Ankara’nın tertemiz vatan evlatlarıdır” dedi.

Personelin iş hayatında olumlu yönde değişiklikler yaptıklarını kaydeden Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Eskiden kişiye özel oluşturulan ve aynı işi yapıp farklı ücretler tanımlanan 1970 unvanı, yani 1970 farklı maaşı ortadan kaldırdık, 38 kadroya indirdik. Bu durum 25 yıldır süren aşırı kadrolaşmayı sadeleştirirken iş barışını da sağlayarak eşit işe eşit ücret anlayışını getirmiştir. Bunun ardından yetkili sendikalarımız ile varılan anlaşma ile öncelikle maaş ve sosyal hakları düzenledik. Eskiden sendikalarla toplu iş sözleşmeleri söz konusu değildi. Dönemimizde eşitlik ve adalet tesis edildi, çalışma barışı sağlandı. Eski dönemde belediye şirketlerimiz ile imzalanan sözleşmelerde bayram ikramiyelerinde de farklı uygulamalar mevcuttu. Kimi personel için ikramiye dahi yokken, kimi personele 13 yevmiye, kimine ise 26 yevmiye veriliyordu. Bazen personelimize bayram ikramiyesi olarak gıda kolisi de verildiğini biliyoruz. Biz ise, bayram ikramiyesini her bir mesai arkadaşımız için eşitleyerek yıllık 48 yevmiyeye çıkardık."

Konuşmasında 2023 yılının temmuz ayında maaşlara ilave iyileştirme yapıldığını hatırlatan Yavaş, “Temmuz ayından günümüze kadar olan enflasyon farkını vereceğimize söz vermiştik. TÜİK verilerine göre Temmuz’dan günümüze kadar enflasyon oranı yüzde 37,57 arttı. Toplu iş sözleşmemizde ise yüzde 40 artış öngörülüyordu. Tüm bu olumsuz şartlara kayıtsız kalamazdık. ‘Biz bir aileyiz’ derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık. Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden tüm Türkiye’ye bir dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın elbette yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Şimdilik yüzde 70”

Atatürk Spor Salonu’nu dolduran personele “Yüzde kaç bekliyorsunuz?” diye soran Başkan Mansur Yavaş, “Şimdilik yüzde 70 zam yapıyoruz. Bunu söylerken, bunun da bu enflasyonist ortamda eriyeceğinden hiç şüphem yok ama daima yanınızda olacağız. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir” dedi.

2023 yılının ocak ayında yapılan yüzde 45 ve temmuz aylarında yapılan ortalama yüzde 36 iyileştirme üzerine yapılan yüzde 70’lik zam ile bir yılda yüzde 151 oranında zam yapıldığını belirten Mansur Yavaş, “Ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum; yemek ücretleri 2 bin 860 liradan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen tutarın en üst limiti olan aylık 4 bin 862 liraya yükseltilmiştir. Yüzde 70 zam oranı ise tüm sosyal yan haklara da uygulanmıştır” diye konuştu.

Ek dersli personelin ücretleri ile ilgili de bilgi veren Yavaş, “Mevzuat gereği memur maaş kat sayılarıyla bağlantılı olarak belirleniyor. Bu yüzden farklı bir yöntem arayışı ve mevzuat değişikliği talebimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdık. Bakanlık’tan bizlere şifahi olarak bir mevzuat çalışması yapıldığı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildiği iletildi. Sonucu takip edeceğiz, ek dersli personelimizin de yanında olmak için tüm yasal yolları deneyeceğiz. Onların da mağduriyetini ortadan kaldıracağız. 180 kişilik kadrolu işçilerimizle ilgili olarak ise, toplu iş sözleşmemizin ilgili maddesi gereği bir yıllık enflasyon farkı kadrolu işçilerimizin ücretlerine Şubat ayında yansıtılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bir kavşağın birkaç yıl daha olmamasıyla Ankara bir şey kaybetmez”

Enflasyonun düşmemesi durumunda maaşlarda erime olacağının farkında olduklarını belirten Yavaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Eğer enflasyon düşmezse elbette ki maaşlarınızda erime olacak. Kira fiyatları yükseldi. Gerçekten ekonomik durum zorlaştı. Ancak ben olaya şöyle bakıyorum; sadece mesai arkadaşlarım değil büyük ailem dediğim Ankara’da da bu konularda mağduriyet çok fazla. Diyorum ki, bugün olmayan bir kavşağın, birkaç yıl daha olmamasıyla Ankara bir şey kaybetmez. Ancak onlara harcayacak ödeneği de Ankara’da sosyal destek alan ailelere döndürüp onları da aç ve açık da bırakmayacağız. Onların çocuklarının da diğer arkadaşları gibi eşit eğitim almaları için, soğukta donmamaları için çalışmalarımız devam edecek.”