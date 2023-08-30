Mansur Yavaş adaylığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olacağını duyurdu. Yavaş, “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Yavaş, “Bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.