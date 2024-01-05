Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerel Yönetimler dersinin “Türkiye’de Bir Yerel Yönetim Örneği: Ankara Büyükşehir Belediyesi” başlıklı uygulama oturumunda üniversiteli gençlerle buluştu. Yavaş, "Ankara’nın geleceği hakkında karar vermeniz gerekiyor. Bir başkasının sizin hakkınızda karar vermesine izin vermeyin. Sizin görüşünüze bizim çok ihtiyacımız var. Yönetime aktif bir şekilde katılın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda düzenlenen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerel Yönetimler dersinin Türkiye’de Bir Yerel Yönetim Örneği: Ankara Büyükşehir Belediyesi başlıklı uygulama oturumunun konuğu oldu.

Programa; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Ongun, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezgin Mercan, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Mert Taşçıer ve öğrenciler katıldı.

“Tek başınıza karar alırsanız halktan aldığınız parayı çar çur edersiniz”

Oturum başkanlığını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mercan’ın yaptığı uygulamalı ders kapsamında Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Devlet bir bütçe yapıyor planlama yapıyor ona göre hizmetlerini belirliyor. Yetki belediye başkanında Bu yetkiyi siz iyi kullanırsanız belediyeler iyi işler yapar ama siz bu bütçeyi kafanıza göre kullanırsanız, tek başınıza karar alırsanız halktan aldığınız parayı çar çur edersiniz. Ölçümüz modern gelişmiş ülkelerde bu işler nasıl yapılıyor? İngiltere’de Londra Belediye Başkanı hariç hiçbir belediye başkanının yetkisi yok. Böyle bir belediye başkanının taraf tutma ihtimali var mı yok. Ülkemizde yanlış bir anlaşılma var. Belediye başkanı dendiği zaman maalesef arkadaşların birçoğu kendini imparator zannediyor. ‘Astığım astık, kestiğim kestik belediye bütçesini istediğim gibi harcarım’ gibi anlayış maalesef Türkiye’de hâkim oldu. Bunun sebebini yüzyıllar önce söylemişler ‘Güç insanı bozar, fazla güç daha çok bozar’ diye. ‘Gücü eline geçiren de mutlaka kötülüğe meyil eder’ deniyor bu felsefe de kamu yönetiminde tartışılmış orada bunların hepsini okumuş olmanız gerekiyor.”

"Harcadığınız parayı göstermek zorundasınız"

Tüm belediye hizmetlerinin maliyetlerinin kalem kalem açıklayarak şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini anlatan Yavaş, “Beypazarı’nda 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Orayı turizm bölgesi yapma hayalimiz vardı. Hala her hafta sonu binlerce insan gidiyor ve yerel halk para kazanıyor. Bunu yapmak yerine ‘benim böyle bir görevim yok, binalar, köprüler yapayım’ gibi bir anlayışım yok çünkü ödeyen karar verir. Bu para sizden çıktı dolaysıyla benim kafama göre bu parayı harcamamam lazım. Seçimlerden önce şunu söyledik; kararları alırken katılımcı olacağız. Bunun için gelir gelmez 550 STK ve Kamu İdaresine yazı yazdık, ‘Önümüzdeki yılın bütçesini hazırlıyoruz, görüşlerinizi bildirin’ diye. Bütçemizi yaptık ve bunu harcarken şeffaf olduk. Türkiye’de ilk defa hem belediye meclisi toplantılarını hem de tüm ihaleleri canlı yayınlıyoruz tüm Türkiye izliyor. Harcadığınız parayı göstermek zorundasınız, keyfi bir şekilde hayali projelere para harcayamazsınız. İnternet sayfamıza girdiği zaman kuruşu kuruşuna nereye ne harcanmış görebiliyor insanlar. Toplumda çok büyük bir karşılığı oldu. Çünkü hep Büyükşehir Belediyesi deyince olumsuz düşünceler vardı. Bu olumsuz düşünceler altında belediye başkanlığı yapmak son derece zor. 5 yıldır ne hakkımızda bir tane dava açıldı ne de bir personelim savcılığa gitti. Hiçbir muhtar oy vermedik diye bize hizmet etmiyor diyemez. Biz bu görevleri yapacağız ve bitecek. Gittiğim zaman rahat bir şekilde gezeyim ‘başkanım gel çay iç’ desin böyle bir saygı duyulmayı hangi servete hangi makama değişirsiniz” diye konuştu.

“Ankara’nın geleceği hakkında karar vermeniz gerekiyor”

Gençlere, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne katılarak kent yönetimine dâhil olmaları çağrısında bulunan Yavaş, “Gençlik Meclisi’ne mutlaka katılın kendi sorunlarınızı oradan çözün. Orada alınan talepler bize Belediye Meclisi’ne geliyor. ‘Ben bu kentte yaşayan bir bireyim. Benim ihtiyaçlarım var, neden yapmıyorsunuz’ demenizi bekliyorum. Asıl belediyecilik bu Biz de o problemi çözelim. Ankara’nın geleceği hakkında karar vermeniz gerekiyor. Bir başkasının sizin hakkınızda karar vermesine izin vermeyin. Biz yanlış yapıyor olabiliriz, sizin görüşünüze çok ihtiyacımız var. Yönetime aktif bir şekilde katılın. Ben, çalışmaları daha düzgün yapabilmem için bana destek olan böyle bir Sivil Toplum Kuruluşunu sırtımda taşırım. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği çağdaş başkenti hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.