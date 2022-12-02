Mansur Yavaş engellilerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen sergide engellilerle bir araya geldi.

Ankara’da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve sosyal hayata katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde “Kendime Engel Olamıyorum” isimli resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Elif Gamze Bozo’yu serginin açılışında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı.

“Hiç kimse engel tanımayacak artık”

Karma fotoğraf ve resimlerden oluşan serginin açılışını yapan Başkan Yavaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için belediye olarak hazırlandıklarını ifade ederek, “Hep birlikte olabilmek için koşa koşa geldim. Bundan sonra hep birlikte olacağız. ‘Kendime Engel Olamıyorum’ o kadar güzel yakışmış ki buraya. İnşallah hiç kimse engel tanımayacak artık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Parkı AKK Sergi Salonu’nda 3 Aralık Cumartesi gününe kadar gezilebilecek sergiye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ile çok sayıda davetli katıldı.