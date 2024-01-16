Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan depremzedelere ve öğrencilere oy kullanma çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzedeleri ve öğrencileri demokratik haklarını kullanmaya ve yerel yönetim seçimlerine katılmaya davet etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yavaş, “Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım” diyerek yasal olarak yapılması gerekenleri anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da yaşayan depremzede vatandaşlar ile farklı illerden Ankara’ya gelerek eğitim gören üniversite öğrencilerini yerel yönetim seçimlerine katılmaya davet etti. Yavaş, Başkent’te seçmenlerin aktif olarak seçimlere katılımını teşvik etmek için sosyal medya hesaplarından oy kullanmak için yapılması gereken yasal süreci paylaştı. Yerel seçimlere dair çağrıda bulunarak, "Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım" diyen Yavaş, “Ankara’mızda yaşayan vatandaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza ve değerli öğrencilerimize bir mesajım var. Öğrenciyseniz kaldığınız yurt müdürlüğünden ve okulunuzdan alacağınız belgeyle, Ankara’da yaşayan vatandaşımız veya depremzede iseniz adınıza kayıtlı bir faturayla ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilir, daha sonra nüfus müdürlüğünden alacağınız belgeyle ilçe seçim kurullarına başvurarak kentimiz için oy kullanabilirsiniz. Kent yönetiminde birlikte söz sahibi olalım. Unutmayın, sizler bizim için her zaman değerlisiniz. Son gün 17 Ocak” ifadelerini kullandı.