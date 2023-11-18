Mansur Yavaş Travel Expo Kültür Fuarı'nı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Travel Expo Ankara Fuarı’nı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen ve 19 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan 6. Travel Expo Ankara Turizm Fuarı’na katıldı. Fuar alanında bulunan yaklaşık 200 kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ettikten sonra 100. Yıl Salonu’nda açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, inanmış insanların ortak akılla başaramayacağı hiçbir şey olmadığını belirterek, "Biz ümitsiz değiliz. İlk defa Beypazarı’nda başladığımız zamanda da ’Buraya turist niye gelsin’ denilmesine rağmen inanmış bir kişinin etrafına topladığı halk bu işe inandı ve başardı. Buradaki görüntüye baktığımız zaman her ne kadar ‘Ankara’da turist olmaz’ deniyorsa da, görüyorum ki buna inanmış 200 kadar kuruluşun işbirliği yaparak katıldığı bir fuar yapılıyor. Ortak akılla bu işi ayağa kaldırmak isteyen insanlar oldukça inanmış insanlar her şeyi başarabilir. Kaldı ki bunun üzerine Ankara’nın iki tane mücevheri var. Bunlar UNESCO Kültür Miras Listesine girdi. Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camii. Birisi Beypazarı olmak üzere 3 tane daha doğal güzelliğimiz var. İnşallah bunlarda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdiği zaman Ankara’da turizm çok daha canlanacaktı. Bir diğer projemde şuydu, o projede çok başarılı olamadık. Özellikle Kore ve Japonya’dan gelen turistler İstanbul’a iniyor. Buradan direkt uçaklarla başka yere gidiyor. Bunların hepsini eski İpek Yolu’ndan Sakarya, Akyazı, Mudurnu üzerinden Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül’den geçirebilirsek buranın eski İpek Yolu olması ve daha sonra yolun Bolu’da geçmesi sebebiyle buralar bakir kaldı ve çok bozulmadı. O kültürün hepsi oralarda yaşıyor. Gelen kültür turistlerine o kültürü yaşatmak suretiyle Ankara’ya kadar getirip, yine Ankara’nın gezilecek yerlerine gezdirmek için bir adım atabiliriz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu kadar inanmış insanların bir araya gelip ortak akılla başaramayacağı bir şey olamaz” dedi.

ABB Başkanı Yavaş daha sonrasında stantları gezip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.