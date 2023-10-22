Mansur Yavaş zabıta teşkilatının yemin törenine katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asaletlerini almaya hak kazanan zabıta personeli için düzenlenen yemin törenine katıldı. Yavaş, “Asaletlerini alan 206 ve diğer 120 arkadaşımızla birlikte inşallah Ankara halkına çok daha iyi hizmet edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında asaletlerini almaya hak kazanan personeller için yemin töreni düzenledi. Yeni 206 personel için Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yemin törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bürokratları ve personelin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal’ın Başkan Mansur Yavaş’a bayrak ve çiçek takdimi ile devam etti.

“Ankara halkına çok daha iyi hizmet edeceğiz”

Asaletlerini almaya hak kazanan personeli tebrik ederek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Asaletini bugün alıp onlarda mesai arkadaşlığımızı tam manasıyla olacak yetkili olarak bugün önemli bir tören için yan yana geldik. Aileleri de burada elbette, evlatlarıyla gurur duyuyorlar” dedi.

“Vatandaşlarla en fazla yüz yüze olan sizlersiniz”

Ankara Büyükşehir Belediyesi birimleri içinde vatandaşlarla en fazla yüz yüze olanların zabıta personeli olduğunu dile getiren Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Belediyemizin birimleri içerisinde vatandaşlarla en fazla yüz yüze olan sizlersiniz. Hem ailelerinize hem de kendinize bugünkü törenin alacağınız asaletin hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, belasız, vukuatsız bir biçimde inşallah emekliye kadar görevlerinizi tamamlamanızı diliyorum.”