Mantar toplamaya gittiği dağlık alanda mahsur kaldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşen ve bileğini zedeleyen 51 yaşındaki vatandaşın yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Olay, Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi mantar toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü. Bileğini zedeleyen vatandaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı. Bunun üzerine 4x4 ambulans harekete geçirildi. 4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı vatandaşa ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonrasında topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.