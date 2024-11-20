Mantar zehirlenmelerine dikkat

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu, "Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" uyarısında bulundu..

Geç kalan yağışlar sonrası Bilecik’in yaylalarında az da olsa Kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanırken İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu mantar tüketimine bağlı zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu. Dr. Koçoğlu, “Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ülkemizde özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, artan yağışlarla birlikte doğada üreyen mantarların tüketimine bağlı olarak zehirlenme vakaları arttı. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şekilde çiğ ya da pişirilmiş olarak tüketilmesi, ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere sebep olabilmektedir. Zehirlenme belirtileri, mantarın içerdiği toksinlerin niteliğine göre 2 ila 6 saat arasında ortaya çıkabilir. Sersemlik, uyku hali, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, yüzde ve boyunda kızarıklık, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar görülebilmektedir. Bazı mantar türlerinin tüketilmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, terleme, karın ağrısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi ciddi belirtiler ve hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar yaşanabilir" dedi.

"Doğada yetişen mantarların ölümcül sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır"

Dr. Koçoğlu vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Doğada yetişen mantarların ölümcül sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir. Ancak tüketim sonrası belirtilerin görülmesi halinde, derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca, Ulusal Zehir Danışma Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyenler 114 numaralı hattı arayabilirler" dedi.