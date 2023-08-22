Manyas'a atanan savcılar ve hakim göreve başladı

Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından kura çekimleri yapılarak görev yerleri Manyas’a çıkan Cumhuriyet Savcıları ve Hakim görevlerine başladılar. Manyas Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütecek olan Fatih Ay 1992 Mersin ili Anamur ilçesi 1992 yılı doğumlu olduğunu, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, avukatlık stajını Konya Barosunda, hakim-savcı stajını, ise Antalya Adliyesinde tamamladı. Savcı Ay, evli, bir çocuk babası.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Furkan Türker ise 1995 Niğde doğumlu ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini belirterek Niğde Adalet Komisyonun da stajından sonra kura sonrası Manyas’a atanandı.

Hakim Mehmet Fatih Topdemir ise Adıyaman ili Gerger nüfusuna kayıtlı, 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, İstanbul Çağlayan Adliyesinde 2,5 yıl staj sonrası kura sonrası Manyas’a atanandı.