Manyas İlçe Jandarma Komutanı Ergül göreve başladı

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jan. Ütğm. Fatih Ergül görevine başladı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş’ın Mardin’in Derik ilçesine atanması ile boşalan yerine Diyarbakır-Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanı Jan. Ütğm. Fatih Ergül atandı. 1993 yılında Çorum’da doğan Ergül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden 2018 yılında mezun olduğunu, ilk görev yeri olan Sakarya’da Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde merkez komutanı olarak görev yaptığını belirtti. Üçüncü görev yeri olan Manyas’ta göreve başlayan Ergül, evli ve bir çocuk babası olduğunu söyledi.