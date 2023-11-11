Manyas ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Gününde "Geleceğe nefes, Cumhuriyet’e nefes" temasıyla Manyas ilçesinin kırsal Çakırca Mahallesinde 100. yıl ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim öncesi bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil "Kıyamet kopacağını bilseniz elinizde ki son fidanı toprakla buluşturun diyen bir dinin mensubuz. Bu şiarla 2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Gününün 4. yılı bugün hem Cumhuriyetimizin 100. yılı bu nedenle vatandaşlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yıl ormanını buluşturacağız, oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Manyas Orman İşletme Şefleri Eren Cesur ve Mustafa Şen fidanların dikimleri konusunda katılımcıları bilgilendirdiler. İlk etapta 10 dekar alana 500 servi, fıstık çamı, defne, altuni mazı fidanlarının dikimleri gerçekleştirildi. Daha sonra burada fidan dikimi için açılan 500 dekar alana 60 bin fidanın dikileceği belirtildi.