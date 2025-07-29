Manyas'ın yeni kaymakam vekili göreve başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesine atanan Kaymakam Vekili Coşkun Topuz, görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Emre Yeşil’in yerine Manyas Kaymakamlığına atanan Kaymakam adayı Coşkun Topuz, Hükümet Konağı bahçesinde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Karşılama sonrası makamına geçen Topuz, protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti.

1994 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğan Coşkun Topuz, 2019 yılında Erciyes Üniversitesi’nden mezun oldu. Bandırma ve Babaeski’de Kaymakam Refikliği, Osmaniye’de deprem bölgesinde görev ve Amasya’da teftiş görevinde bulunduğunu belirten Topuz, Manyas’ta Kaymakam Vekili olarak görevlendirildiğini ve orta derecede İngilizce bildiğini ifade etti.