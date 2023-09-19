Manyas'ta 'Gaziler Günü' kutlandı

Manyas’ta Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen programa Manyas Kaymakam Vekili Engin Aksakal, Manyas Belediye Başkan Vekilli Zerrin Tok, Manyas İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Fatih Ergün, daire ve kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreninde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği İlçe Başkanlığı adına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi.

Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Manyas İlçe Başkanı Mustafa Tuna yaptı. 19 Eylül’ün, TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ve mareşallik rütbesinin verildiği gün olduğunu belirten Tuna, “Milletimiz, şehitlik ve gaziliği onur saymıştır. Kan dökülerek alınan bu topraklarımız, kutsal emanet olarak korunacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu topraklar için şehit düşenleri, gazileri rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.