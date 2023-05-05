14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Manyas’ta 15 bin 170 seçmen oy kullanacak. Manyaslılar 68 sandıkta oy kullanılırken, bir sandıkta en çok 380 seçmen oy kullanabilecek. Manyas’ta en az seçmen 47 kişi ile kırsal Ören Mahallesinde en çok ise 2 bin 350 seçmen ile Çarşı Mahallesi, burada yedi sandık bulunuyor. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin de oy verme işlemi 08’ de başlayıp, 17’ de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de 28 Mayıs tarihinde de ayni saat dilimi geçerli olacağı açıklandı.