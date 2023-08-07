Manyas'ta aşure hayrı

Manyas’ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aşure hayrı düzenlendi.

Aşçılar tarafından yapılan üç kazan aşure gün boyunca Cumhuriyet meydanına kurulan stantta vatandaşlara ikram edildi. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından dua sonrası sıraya giren vatandaşlar aşure yediler.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik yaptığı konuşmada “Aşure berekettir, paylaşmaktır, türlü gıdaların birleşmesi ile pişirilen bu tatlımızı Muharrem ayı münasebetiyle bereket ve paylaşmanın kutsallığının en önemli simgelerinden olan aşureyi ilçe halkına ikram etmeyi uygun gördük, Allah yaptığımız hayırları kabul etsin, emeği geçenlere ve katılım sunan kurum amirlerimiz ile Manyaslı hemşerilerime teşekkür ediyorum.”