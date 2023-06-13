Manyas'ta çeltik ekimleri başladı

Balıkesir’in Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimleri bu yıl gecikmeli başladı.

Türkiye ekonomisinin temel ürünlerinden olan çeltik ve çeltik depolarından birisi olan Manyas’ta çeltik ekimi başladı. Geçtiğimiz aylar da bölge de sık aralıklarla yağışların olması nedeniyle çeltik tarlalarını ekime hazırlanamayınca Mayıs ayı başında ekilmesi gereken çeltikler yeni ekilmeye başlandı. Bu yıl drone ile birlikte traktör ve elle ekimlerin yapıldığı belirtildi. Manyas Ovasında 60 bin dekar Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazide 5 bin dekar ise ÇKS dışı çeltik ekimi yapıldığı belirtilirken, yıllardan beri çeltik üretimi yapan kırsal Hacıyakup Mahallesinden Ömer Faruk Kaya “Bu yıl geç kaldık, kış erken düşerse zarar ederiz. Efe türü ve Toros türü ektik, biraz daha erken olduğu için bunları ektik. Daha önceki yıllarda Mayıs ayının beşinde ekiyorduk. “ diye konuştu.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ise baldo çeltik ekiminin çok azaldığını, yatkın ve Osmancık cinsi çeltik türünün arttığını söyledi. Özden, Manyas Ovasında ekimin geçen yılki gibi bu yıl da 65 bin dekar civarında olduğunu, maliyetlerin arttığını ve çeltik üreticisinin bu maliyetin karşılığı olarak hasatta 25 lira fiyat beklediğini söyledi.