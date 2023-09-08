Manyas'ta Çeltik Tarla Günü düzenlendi

Manyas’ın kırsal Haydar Mahallesi’nde Çeltik Tarla Günü gerçekleştirildi.

Çeltik tohumu sektöründe ülkemizde söz sahibi bir firma tarafından yüksek teknoloji ile üretilen tohum çeşitleri tanıtıldı. Ülkemizin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Gönen ve Manyas ovalarında, firma tarafından kırsal Haydar Mahallesi’nde ‘Çeltik Tarla Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yerli ve milli çeltik tohumları tanıtıldı. Manyas Haydar Mahallesi’nde bulunan tohum üretim çiftliğindeki tarla gününe Çorum’un Osmancık, İskilip, Samsun’un Bafra ve Edirne’nin Keşan, İpsala ve Enez’deki çeltik üreticileri ile yöredeki çeltik üreticileri katıldı. Üreticiler ve ziyaretçiler, yeni geliştirilen teknolojiler ve çeltik çeşitlerini tarlada yerinde gördü. Çeltik Tarla Günü etkinliğine katılanlara, Genel Müdür Çağlar Avcı ile ziraat mühendisleri çeltik tohum çeşitlerindeki avantaj ve dezavantajlı konular ile verimlilik açısından tarlada sunum yaptı.