Manyas'ta Hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandılar

Manyas ilçesinden hac görevlerini ifa edecek olan hacı adayları Manyas Merkez Çarşı camisinden dualar eşliğinde uğurlandılar.

Öğle namazı öncesi Manyas Müftüsü Abdullah Bostan hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşma da, kutsal topraklar da geçirecekleri her anı çok iyi değerlendirmeleri için bir fırsat yakaladıklarını bunu çok iyi değerlendirmelerini, bol bol ibadet ve dua etmeleri önerisinde bulundu. Daha sonra öğle namazı sonrası cami bahçesinde eşleri ile birlikte hac görevlerini ifa edecek on hacı adayı yapılan dua sonrası yakınları ve komşuları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Yücel Yılmaz tarafından gönderilen hediyeler AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay tarafından hacı adaylarına selamı ile birlikte verildi. Tekbirler eşliğinde otobüse binen hacı adaylarının Susurluk ilçesinde ki hacı adaylarını aldıktan sonra Koca Seyit Havalimanından kutsal topraklara uçacakları açıklandı.