Manyas'ta hububat toprakla buluştu

Aralık ayı başlarında yağan yağmurlarla birlikte Manyaslı çiftçiler hububat ekibine başladılar.

Balıkesir Manyas’ın bazı kırsal mahallelerinde yağan yağmurlardan sonra tahıl ekimi için hazırlanan arazilere ekim işlemi başladı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Bölgemizde geçen ay bazı kırsal mahallerimizde sağanak geçişleri oldu. Ama bu yağışlar yeterli değildi. Geçtiğimiz günler de ise yağan yağmurlar sonrası ekimler hızlandı. Yağışlardan dolayı ekimlerde bayağı gecikme oldu. Yaklaşık 70 bin dekar alanda hububat ekimi yapılacağını tahmin ediyoruz. Bir dekar alana genelde 20 kilo tohum ve kök gübresi kullanılıyor. Bir dekarın maliyeti ise ekim ile birlikte 650 lirayı buluyor. Hasat edilene kadar bin lirayı bulacağını tahmin ediyoruz" dedi.