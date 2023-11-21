Manyas'ta ilkokul öğrencilerinden Filistinli çocuklara anlamlı bağış

Manyaslı öğrenciler, İsrail’in işgali altındaki Filistin’deki çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

Manyas İstiklal İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri İsrail işgali altında bulunan Filistinli kardeşleri için yardım kampanyası düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleri Gönül Soylu‘ya İsrail’in çocuklara yönelik acımasız saldırılarını televizyon ekranlarından izlediklerini, kardeşleri için yardım etmek istediklerini söyledi. Öğretmen Soylu da okul müdürüne durumu açıkladığını ve Kaymakamlıktan alınan izin ile bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, önce kalem yaptırdıklarını ve bunları kurumlara, velilere, ilçe halkına, esnaflara sattıklarını ve toplamda 92 bin 723 TL para kazandıklarını bu parayı da Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere AFAD hesabına gönderdiklerini açıkladı. Öğrencilerin bu anlamlı davranışı okul yönetimi ve ilçe halkından övgü aldı. Yardım kampanyasında 2/C sınıfının 22 öğrencisinin tümünün görev aldığı velilerden oluşan bir komisyon ile de toplanan yardımın Filistinli çocuklara gönderildiği belirtildi.