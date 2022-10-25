Manyas'ta Kazak fasulyesi hasadı başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki Kocagöl’de Kazak fasulyesinin hasadına başladı. 300 yıl önce Çarlık Rusyası’ndan kaçarak Manyas Kazaklar Köyü’ne göç eden Türklerin beraberinde getirdiği fasulyelerin tohumları bugün köy sakinlerinin geçim kaynağı oldu. .

Pişirme kolaylığı ve damak tadı ile ülkemizin birçok yerinde beğenilerek tüketilen Kazak fasulyesi hasadı devam ediyor. Kocagöl Mahalle muhtarı ve aynı zamanda Kazak fasulyesi üreticisi Selahattin Yiğit, Çar Rusyası’ndan Türkiye’ye sığınan Kazaklar’ın 1962 yılında ülkelerine geri dönmelerine rağmen fasulyeyi miras bıraktığını söyledi.

Muhtar Yiğit " Kazak fasulyesi göl boylarında milli topraklarda yetiştiği için tadını, çabuk pişirilme özelliğini buradan alıyor. Ortalama dekara 200 kilogram ürün veriyor. Bu sene Ağustos ayı sonlarında bölgede yağan dolu yağışından dolayı ürünlerimiz zarar gördü. Bu yıl bu nedenle dekara 100-150 kilogram ürün alabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl kilogramını 25 liradan sattığımız fasulyelerini bu yıl 50 ile 60 lira arasında satıyoruz." dedi

Manyas Kaymakamı Koray Çelik beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile Kocagöl Mahallesi’ne giderek fasulye hasadı yapan kadınlarla ve fasulye harmanı yapan üreticilerle görüşerek bilgi aldı. Kaymakam Çelik, Kazak fasulyesine coğrafi işaret almak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlçemizde üretilen kelle peynirinden sonra, yine ilçemizin bir başka ürünü olan ve büyük talep gören Kazak fasulyemize coğrafi işaret almak için gerekli başvurumuzu yaptık, inşallah Kazak fasulyemiz de coğrafi işarete kavuşacaktır."