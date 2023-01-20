Manyas'ta öğrencilerin karne sevinci

Manyas Kaymakamı Koray Çelik yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerini alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

Kaymakam Koray Çelik önce kırsal Kızıksa mahallesinde ki ilk ve ortaokulda ki karne dağıtım törenine daha sonra ise ilçe merkezinde ki Atatürk ve İmam Hatip Ortaokullarındaki karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik sonrasında karnelerini verdi. Ara tatilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları önerisinde bulunan Kaymakam Koray Çelik’e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Yalçın ve okul müdürleri eşlik ettiler. Manyas’ta 2 bin 6 öğrenci ve 235 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği açıklandı.