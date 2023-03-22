Manyas'ta Ramazan mukabeleleri başladı

Ramazan Ayı’nın başlaması ile Manyas’taki tüm camilerde mukabeleler başladı.

İlçedeki ve kırsal mahallelerdeki camilerde mukabele programlarının başladığını söyleyen ilçe Müftüsü Abdullah Bostan, sabah namazlarında merkez camisinde din görevlileri, diğer vakitler de ise hafızlar tarafından ezberden okunan Kur’an-ı Kerim’i cemaatin takip edebileceğini söyledi. Merkez caminin ilk mukabelesi kırsal Eşen Mahallesi imam-hatibi Hafız Miraç Temur tarafından okundu ve cemaat tarafından da takip edildi. Manyas ilçe müftüsü Bostan, Ramazan’da yapılması gereken ibadetlerden birinin de Kur’an-ı Kerim okumak, onu anlamak ve hayata geçirmek olduğunu söyleyerek “Ramazan-ı Şerifin olmazsa olmazlarından mukabele-i Şerifin bu seneye de ulaşıp okuyabildiğimiz için Rabbimize hamd ediyoruz“ dedi.