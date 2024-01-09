Manyas'ta tarlalardaki su pompaları arızalandı

Manyas’ın kırsal Hamamlı Mahallesi sakinleri su altında kalan tarlalarındaki suları boşaltan motopompların arızalı oldukları için mağdur olduklarını söyleyerek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyorlar.

Kırsal Hamamlı Mahallesinde yüksek kesimdeki mahallelerden tahliye kanalları vasıtasıyla Manyas Gölüne dökülen yağmur sularını boşaltan DSİ’ye ait su motopomplarının arızalı olması nedeniyle mevcut tek motopompun da yarım devirli çalışması nedeniyle buğday ekili arazilerin su altında kaldığını söyleyen Hamamlı Mahallesi Muhtarı İsmail Omay, “Manyas Gölünün kıyısında bir mahalleyiz, yüksek rakımlı çevre kırsal mahallerden ve arazilerden gelen yağmur sularını kanallar aracılığıyla Manyas Gölüne boşaltan DSİ’ye ait dört motopomp vardı. Geçen yıl bunlardan üçü arızalandı, tamir için DSİ yetkilileri motopompları götürdüler. Ancak bir türlü tamir olup gelemedi. Ve mahallemiz den kırsal Kocagöl Mahallesine kadar olan tarım arazileri su altında kaldı ve bu şekilde duruyor. İlgili yerlere başvurularımızı yaptık, ama hiçbir sonuç alamadık. Bir an önce mahalle olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.