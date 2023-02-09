Manyas Ziraat Odasında yeni yönetim belirlendi

Manyas Ziraat Odasının kongresi yapıldı. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ‘in divan başkanlığında yapılan Manyas Ziraat Odasının kongresi odanın toplantı salonunda yapıldı. Odanın 51 delegesinin tümünün katıldığı kongre de okunan faaliyet ve denetleme kurulu raporları okunarak ibra edildi. Daha sonra 1983 yılında Ziraat Odası Meclis başkanı olarak göreve başlayan 27 yıldır aralıksız Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Danç mahallesinden delege seçimlerine katılmayarak, kendi rızası ile ayrıldı.

Konuşmalar sonrası önce 21 kişilik Ziraat Odası Meclis seçimi çarşaf liste ile belirlendi, daha sonra ise bu 21 kişiden yedi kişilik yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulu Ahmet Seviç, Kudret Özden, İhsan Pilaz, Ceyhun Çakır, Ergün Kara, Fatih Yüksel ve İlgin Çetinkaya. Yönetim Kurulunun İlçe Seçim Kurulundan gelecek mazbatalar sonrası kendi arasında görev bölümü yapacağı açıklandı.