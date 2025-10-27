Manzarasıyla büyüleyen Sapanca'da su seviyesi yüzde 28

Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nün hem manzarası hem de su seviyesinin kritik durumu dikkat çekiyor.

Bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayan gölün Kartepe Eşme kesiminden çekilen gün batımı manzarası görenleri mest ediyor. Özellikle hafta sonu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler ile bölge illerden gelen turistler, Sapanca Gölü kıyısında gününü geçiriyor. Yüzlerce kişi gölün kıyısında hem manzarayı fotoğraflıyor, hem de kahvesini yudumluyor.

Su seviyesi kritik durumda

Ancak uzun süredir yaşanan kuraklık sebebiyle, gölün su seviyesi de kritik noktalara ulaştı. Eşme kıyılarında çekilme net şekilde görülürken, seviye ise yüzde 28.91 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıllarda suların gözüktüğü sazlık alanlarda, şu an ise çamur gözüküyor.