Maraş otu yutan 1 yaşındaki bebek hastanelik oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maraş otu yutan 1 yaşındaki bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. 1 yaşındaki Elisa D., babası Kürşat D.’ye ait maraş otunu yerde buldu. Otu eline alan bebek ağzına atıp yuttu. Fenalaşan bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebek, ilk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.