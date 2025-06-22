Maraton devam ediyor: YKS'nin ikinci oturumu için öğrenciler ter dökmeye başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu için Sakarya’da öğrencilerin maratonu devam ederken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Görevli öğretmenler ve polis ekipleri tarafından sınava girecek olanların belgeleri kontrol edilerek sınav yerine alındı. Sınava gireceklerle birlikte gelen aileler ise okul çevrelerinde bekleyişe başladı. AYT oturumunda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek. Sınav süresi 180 dakika olacak. YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak.