Maratonda Christian Atsu'nun formasıyla koştu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na katılan Beşiktaş malzemecisi Erdal Erdem, organizasyonda Christian Atsu’nun formasıyla koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon tamamlandı. 21 kilometre yarışında Beşiktaş malzemecisi Erdal Erdem de yer aldı. Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun formasıyla koşan Erdem, yarı maratonda 1 saat 28 dakikalık derece yaptı.