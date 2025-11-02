Marco Asensio, 3. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş filelerini havalandırarak 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a konuk olurken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 45+3. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği sağladı. Kanarya’nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 7. maçına çıktı. İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ten sonra Beşiktaş’a karşı da gol sevinci yaşadı.

Marco Asensio, derbide 80. dakikada yerini Szymanski’ye bıraktı.