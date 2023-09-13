Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu

Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu
Editör
EditörEditör
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Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain’den 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Paris Saint-Germain’in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi’ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

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2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.