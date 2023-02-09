Mardin 1969 Spor depremzedeler için 4 tır yardım malzemesi topladı

Kırmızı lacivertli kulüp, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara yardım toplamak için başlattığı kampanyasını sürdürüyor. Kampanyanın 2. günüde hayırseverlerin desteğiyle 4 tır dolusu yardım malzemesi dolduruldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen Mardin 1969 Spor yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan kırmızı lacivertli kulüp vatandaşlardan gıda, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, hijyen setleri, kışlık kıyafet, uyku tulumu ve bot gibi acil ihtiyaç maddelerini 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kızıltepe İlçe Otogarına getirmelerini istedi.

Mardin 1969 Spor’un çağrısına kulan veren vatandaşlar, acil ihtiyaç listesindeki maddeleri belirlenen alanlara getirdi. Şuana kadar 4 tıra yakın yardım toplayan kırmızı lacivertli kulübün en büyük destekçisi ise futbolcular ve Mardin Çarşı Taraftar Grubu oldu. Çadıra getirilen yardımları malzemenin cinsine göre ayıran ve kolileyerek tıra dolduran taraftarlar çalışması gece gündüz sürüyor.

Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yöneticiler ve teknik direktör Cevdet Uzunköprü de sabahtan akşama kadar çadırda bekleyerek çalışmalara yardımcı oluyor.