Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 kişiyi enkaz altından çıkardı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün Şanlıurfa’da, bugün ise Gaziantep’te 2 vatandaşı enkaz altından çıkardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne bağlı onlarca personel, itfaiye araçları, ağır tonajlı iş makineleri ile hafriyat kamyonları, depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya illerine hareket etti. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 42 personel ve 5 araç, AFAD Koordinasyon Merkezi’nin koordinesinde Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Dün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde enkaz altından bir bebeği çıkaran ekipler, bugün de Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altındaki bir kadını kurtardı.