Mardin’de 10 sağlık çalışanı deprem bölgesine gönüllü olarak yola çıktı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönüllü olarak başvuran 10 sağlık personelli deprem bölgesine doğru yola çıktı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, gönüllü olarak deprem bölgelerine gitmek isteyen sağlık çalışanları yola çıktı.

Mardin’de 10 Şubat Cuma günü 46 sağlık çalışanı Adıyaman‘a giderken, bu gün 10 sağlık çalışanı yola çıktı.