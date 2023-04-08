Mardin'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2016 yılında Kahraman Polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan’da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle” ifadelerini kullandı.