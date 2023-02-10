Mardin'de deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kahramanmaraş merkezli gece saat 04:17'de gerçekleşen deprem Mardin'de güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli gece saat 04:17’de gerçekleşen deprem Mardin’de güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin ilinde hissedilmişti. Gece 04.17 saatinde gerçekleşen deprem Mardin’de bulunan bazı esnafın güvenlik kameralarına yansıdı. Mardin’de hissedilen deprem saniye saniye kaydedildi.