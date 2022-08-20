Siemens
SON
DAKİKA
Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar
Mardin’de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükseldi
TFF Başkanı Büyükekşi'den İHA'ya taziye mesajı
Emniyet güçlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hücre evinde kıskıvrak yakalandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükselirken, 29 yaralıdan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.

Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri takviye olarak yönlendirildi.

Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Editör

Bakmadan Geçme

Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı