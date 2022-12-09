MARGÜFED Yönetimi Balıkesir'de toplandı

Kısa adı MARGÜFED olan Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu’nun, aylık olağan Yönetim Kurul toplantısı Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir Kent Konseyi binasında gerçekleşen toplantıya, MARGÜFED Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, federasyona üye bazı derneklerin başkanları da katıldılar.

Dernek yönetimi toplantının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ziyaret gerçekleştirdi. Federasyona bağlı dernek yöneticilerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve MARGÜFED Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Karesi ilçesine bağlı Armutalan mahallesinde düzenlenen Gürcü Yemekleri Gecesinde bir araya geldiler. Balıkesir Kafkas Gürcü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen geceye, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da katıldı.

Alinur Aktaş: “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Gürcü Yemekleri gecesinde uzun zamandır Balıkesir’deki Gürcüleri merak ettiğini ve özellikle Armutalan’ı ziyaret etmek için fırsat kolladığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürcü köylerinin, kırsal yerleşim birimleri olarak son derece özel konumlarının bulunduğunu ifade etti. Aktaş, “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 harbi) sonrasından başlayarak, 1930’lu yıllara kadar yaklaşık yarım asır devam eden göçlerle Anadolu’ya gelen Gürcülerin o dönemde var olan yerleşim birimlerine yerleşmektense, kendileri müstakil köyler kurmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bu durum, kendi ata yurtlarından getirdikleri kültürü ve anadili korumalarını sağlamıştır. Bugün burada, Gürcülere mahsus yemekleri tattığımız, gerçekten çok özel bir organizasyonda birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “Onların başlattıklarına katkı sağlıyoruz”

Geceyi düzenleyenler teşekkürlerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Ta 1960’lı yıllarda, tamamen kendi çabaları ile ortaokula ve halk kütüphanesine sahip olan Armutalan, ilimizde pek çok bakımdan özel bir mahallemizdir. Yapılacak bir işleri olduğunda, devlet ya da belediye gelsin de yapsın diye beklemezler; kollarını sıvar kendileri yaparlar. Bizim belediye olarak buraya yaptığımız katkılar, hep, kendilerinin başlattıkları çalışmaları tamamlamaya yönelik olmuştur” dedi.

Dinçer Orkan: “Kültür Merkezini hayata geçirdik”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da, yaptığı konuşmada, “Karesi Belediyesi olarak, buraya örnek teşkil edecek güzel bir kültür merkezi binası yaptık, inşallah birkaç ay içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Binayı yapmak ve donatmak bizim işimiz; ancak, bu binaya can ve ruh vermek Armutalanlılara düşüyor. Ben eminim ki, Armutalan halkı, bu hizmeti fazlası ile hak ediyor ve yine eminim ki, burada, çok önemli örnek kırsal yerleşim etkinlikleri yapacaklardır” şeklinde konuştu.

Hüseyin Deniz: “”Örnek Köy’deyiz”

Gürcü Yemekleri Gecesiyle ilgili bilgi veren Balıkesir Kafkas Gürcü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Deniz ise, başkanları Armutalan’da ağırlamaktan dolayı, duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Değerli başkanlarımız, bu akşam Armutalan’a gelerek, bizleri onurlandırdınız, mutlu ettiniz, sağ olun, var olun. Armutalan, Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul, 1960’lı yılların sonlarında ortaokul ve Halk Kütüphanesi, muhtelif zamanlarda, köy içinden geçen dereler üzerine 4 adet taş ve betonarme köprü ile doğal taş kaldırım döşeli köy içi yollarını ve onlarca köy çeşmesi vb hizmet donatılarının tamamını kendisi yapmıştır.” dedi. Armutalan’ın, bu performansı ile Cumhuriyet’in 50. Yılı Kutlamaları çerçevesinde, 1973 yılında, tüm Türkiye’de “Örnek Köy” olarak seçildiğini belirten Deniz, daha sonra şunları söyledi: “Bu akşam burada, sizlere, geleneksel Gürcü mutfağından bazı örnekleri, çok değerli teyzelerimizin ve ablalarımızın el emekleri ile sizlere sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu faaliyetimize, özellikle servis elemanları desteği sağlayan Balıkesir kent Konseyi’ne mahallemiz ve derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Federasyon Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş Balıkesir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın valimizin, Büyükşehir belediye başkanımızın ve Karesi belediye Başkanımızın bizleri kabul etmelerinden ve zaman ayırmalarından dolayı son derece memnun olduK" dedi.

Yaptığı açıklamada, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında başlayan ve Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam eden göçlerle Anadolu’nun kuzey ve batı bölgelerine yerleşen Gürcülerin ve Kafkas halklarının, gerek Osmanlı devletinin o zorlu son yıllarında yaşanan Balkan ve Çanakkale Savaşları ile İstiklal Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli katkılarının olduğunu ifade eden Demirtaş, “Bizler, Kafkas halkları ve Gürcüler olarak, daima devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Dedelerimiz, Çanakkale’de ve İstiklal Savaşında yüce Türk milletinin asli unsurları olarak, başta canları ve kanları olmak üzere, her şeylerini ortaya koymuşlardır. Bizler de onların torunları olarak, dedelerimizin yolunda, milli bütünlüğümüz korumaya ve bu ülkenin asli unsurları olmaya devam edeceğiz. Biz, kültürel farklılıkları bu ülkenin önemli zenginlik kaynakları olarak görüyoruz ve kendimizi asla milletimizden ayrı görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda olduğu gibi, devletimizin geleceğinde de var olma ve ülkemizi yüceltme yolunda, her şeyimizle katkı sunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır” şeklinde konuştu.